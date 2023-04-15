Поки що тренер таку перспективу не розглядає.

У ЗМІ Об’єднаних Арабських Еміратів поширилася інформація про те, що поточний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров може укласти довготривалий контракт зі збірною України.

Як повідомив коментатор Амер Абдулла в ефірі спортивних каналів Абу-Дабі, УАФ запропонувала спеціалісту контракт на 10 років.

Після вчорашнього матчу "Аль-Айна" у Кубку президента журналісти на прес-конференції поцікавилися, чи справді Ребров може очолити збірну на такий довгий термін. Українець був лаконічним.

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"Я думаю, що інформація про контракт зі збірною України на 10 років – це жарт", - передає слова Реброва офіційний сайт "Аль-Айна".

Після цього він додав, що наразі у нього є угода з чинним клубом "Аль-Айном", котра чинна до кінця поточного сезону.

Перипетії навколо поста головного тренера збірної України

Сергій Ребров другий рік поспіль працює в ОАЕ. Упродовж всього терміну роботи його пов’язують із збірною України. Однак лише нещодавно УАФ заявила про те, що готова провести переговори зі спеціалістом.

Останнім постійним тренером "синьо-жовтих" був Олександр Петраков. Його контракт зі збірною завершився наприкінці минулого грудня. У цьому році Україна провела лише один офіційний матч, у якому поступилася Англії. У цьому поєдинку діями "синьо-жовтих" керував Руслан Ротань.

Згідно з повідомленням УАФ від 28 лютого, Ротань буде тимчасово виконувати обов’язки головного тренера команди, поки асоціація не підпише контракт з Ребровим. Це він зможе зробити після того, як у нього завершиться поточна угода з "Аль-Айном" (30 червня).

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