У ЗМІ Об’єднаних Арабських Еміратів поширилася інформація про те, що поточний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров може укласти довготривалий контракт зі збірною України.
Як повідомив коментатор Амер Абдулла в ефірі спортивних каналів Абу-Дабі, УАФ запропонувала спеціалісту контракт на 10 років.
Після вчорашнього матчу "Аль-Айна" у Кубку президента журналісти на прес-конференції поцікавилися, чи справді Ребров може очолити збірну на такий довгий термін. Українець був лаконічним.
"Я думаю, що інформація про контракт зі збірною України на 10 років – це жарт", - передає слова Реброва офіційний сайт "Аль-Айна".
Після цього він додав, що наразі у нього є угода з чинним клубом "Аль-Айном", котра чинна до кінця поточного сезону.
Перипетії навколо поста головного тренера збірної України
Сергій Ребров другий рік поспіль працює в ОАЕ. Упродовж всього терміну роботи його пов’язують із збірною України. Однак лише нещодавно УАФ заявила про те, що готова провести переговори зі спеціалістом.
Останнім постійним тренером "синьо-жовтих" був Олександр Петраков. Його контракт зі збірною завершився наприкінці минулого грудня. У цьому році Україна провела лише один офіційний матч, у якому поступилася Англії. У цьому поєдинку діями "синьо-жовтих" керував Руслан Ротань.
Згідно з повідомленням УАФ від 28 лютого, Ротань буде тимчасово виконувати обов’язки головного тренера команди, поки асоціація не підпише контракт з Ребровим. Це він зможе зробити після того, як у нього завершиться поточна угода з "Аль-Айном" (30 червня).