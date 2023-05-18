Зовсім невдовзі на "синьо-жовтих" очікують важливі матчі.

Національна збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Як повідомляє авторитетний італійський журналіст та інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter, ним стане Сергій Ребров.

Контракт між УАФ та наставником уже був підписана. Невдовзі про укладення контракту буде повідомлено офіційно.

Також Романо відзначає, що були переговори з іноземним тренером – Славеном Білічем. Однак УАФ вирішила сконцентруватися саме на Реброві.

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До тренерського штабу Сергія Станіславовича увійдуть іспанські спеціалісти Вісенте Гомес, Унаї Мельгоса та Альберто Босх, повідомляє журналіст Володимир Звєров в Telegram. Вони разом уже раніше працювали у київському "Динамо".

Нагадаємо, що для Реброва ця робота буде не першою в українських командах. Він очолював "Динамо" з квітня 2014 по травень 2017. Разом з киянами Ребров двічі ставав чемпіоном України, стільки ж разів перемагав у Кубку та одного разу у Суперкубку України. Також Сергій Станіславович працював асистентом головного тренера "Динамо" (2010-2014 рр.) та збірної України (2010-2011 рр.).

Наразі Ребров очолює "Аль-Айн" з ОАЕ. Його контракт з клубом розрахований до кінця червня 2023-го року. У поточному сезоні в "Аль-Айна", за який виступає також капітан збірної України Андрій Ярмоленко, залишилося ще максимум два поєдинки. 21 травня клуб українців зіграє матч-відповідь півфіналу Кубка ліги проти "Аль-Насра", і якщо там втримає здобутий результат у першій зустрічі (перемога 4:1), то проведе ще й фінал.

Відзначимо, що попереднім постійним тренером збірної України був Олександр Петраков. Він спочатку працював на правах виконувача обов’язків, а потім отримав повноцінний контракт. Загалом Петраков провів на чолі "синьо-жовтих" період з серпня 2021-го року по грудень 2022-го. Також минулого березня Руслан Ротань тимчасово виконував обов’язки керманича збірної у матчі проти збірної Англії у відборі на Євро-2024.

Додамо, що у червні на збірну України очікують три поєдинки. 12 червня "синьо-жовті" зіграють проти Німеччини у виїзній товариській зустрічі, а потім проведуть два матчі в рамках кваліфікації на ЧЄ-2024: 16 червня проти Північної Македонії у Скоп’є та 19 червня з Мальтою у Трнаві (Словаччина).

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