Команда Сергія Реброва здобула важливу перемогу.

"Аль-Айн" українців Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка здобув розгромну перемогу у першому матчі півфіналу Кубка ліги ОАЕ проти "Аль-Насра".

Капітан національної збірної України вийшов у стартовому складі своєї команди і розпочав розгром суперника. На 59-й хвилині Ярмоленко реалізував пенальті. Згодом "Аль-Айн" забив ще тричі, а "Аль-Наср" відповів лише одним взяттям воріт. Підсумковий рахунок – 4:1.

Ярмоленко провів на полі 87 хвилин, після чого був замінений. Варто відзначити ще епізод за участі українського вінгера, котрий трапився на 82-й хвилині. Андрій забив гол, однак взяття воріт було скасовано після перегляду VAR через офсайд.

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Для гравця цей гол став 12-м у поточному сезоні. Також у його активі чотири асисти. Загалом він провів 32 матчі у всіх турнірах.

Матч-відповідь півфіналу Кубка ліги запланований на 21 травня. У випадку збереження переваги у рахунку "Аль-Айн" пройде до фіналу. Це буде останній матч сезону для команди українців.

Нагадаємо, що у чемпіонаті "Аль-Айн" посів друге місце. Також клуб програв у Суперкубку ОАЕ та у фіналі Кубка Президента.

Відзначимо, що поточний сезон може стати для українців останнім в "Аль-Айні". Нещодавно відомий інсайдер заявив, що Сергій Ребров все-таки підписав контракт зі збірною України і невдовзі приступить до роботи.

У Андрія Ярмоленка контракт завершується теж наприкінці червня, однак про продовження угоди офіційно повідомлено не було, а журналісти зазначали, що "Аль-Айн" не планує надалі співпрацювати з українським вінгером.

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