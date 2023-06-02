Збірні України та Німеччини зіграють 12 червня в Бремені.

Збірна Німеччини зіграє товариський матч проти національної команди України 12 червня.

Це буде 1000-й поєдинок в історії Бундестім. Перший матч національна команда Німеччини провела в 1908 році проти Швейцарії.

Головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік оголосив список футболістів, яких він викликав на майбутній збір команди. У список потрапили 26 гравців.

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Склад збірної Німеччини:

Воротарі: Бернд Лено ("Фулхем"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона"), Кевін Трапп ("Айнтрахт")

Захисники: Маттіас Гінтер ("Фрайбург"), Робін Гозенс ("інтер"), Бенджамін Генріхс ("РБ Лейпциг"), Тіло Керер ("Вест Хем"), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антоніо Рюдігер ("Реал"), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Д), Малік Тіав ("Мілан"), Маріус Вольф ("Боруссія" Д)

Півзахисники: Юліан Брандт ("Боруссія" Д), Емре Джан ("Боруссія" Д), Леон Горецка ("Баварія"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті"), Йонас Хофманн ("Боруссія" М), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Лерой Сане ("Баварія"), Кевін Шаде ("Брентфорд"), Флоріан Віртц ("Байєр")

Нападники: Ніклас Фюллькруг ("Вердер"), Кай Хаверц ("Челсі"), Тімо Вернер ("РБ Лейпциг").

Додамо, що після матчу проти України збірна Німеччини проведе ще дві контрольних гри: 16 червня проти Польщі і 20 червня проти Колумбії.

Збірна України після зустрічі з Бундестім зіграє два поєдинки в рамках відбору на Євро-2024: 16 червня проти Північної Македонії і 19 червня проти Мальти.

Нагадаємо, раніше УАФ оголосила склад національної збірної України на червневі матчі.

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