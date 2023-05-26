Владислав Ванат отримав дебютний виклик до національної команди.

Українська асоціація футболу оголосила список футболістів, які отримали виклик в розташування національної збірної на червневі матчі "синьо-жовтих".

Заявка збірної України була опублікована на офіційному сайті УАФ.

У розташування національної команди були викликані 27 футболістів, ще п'ятеро потрапили в резервний список.

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Дебютний виклик до збірної України отримав форвард "Динамо" Владислав Ванат. Також в розташування національної команди отримав запрошення хавбек "Ракува" Владислав Кочергін, який раніше виграв зі своїм клубом чемпіонат Польщі.

Відзначимо, що в розташування "синьо-жовтих" не отримав виклик Євген Коноплянка, якого запрошували в збірну на матч проти Англії в березні цього року.

Також пропустить червневий збір національної команди гравець лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко, який продовжує відновлюватися після травми.

Склад національної збірної України

Воротар: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисник: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (всі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1" Дніпро), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Сергій Кривцов ("Інтер" Майамі, США).

Півзахисник: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (всі - "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва - "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція), Владислав Кочергін ("Ракув" Ченстохова, Польща).

Нападник: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко (обидва – "Динамо" Київ), Богдан Михайличенко, Мар'ян Швед (обидва – "Шахтар" Донецьк), Тарас Качараба ("Славія" Прага, Чехія).

Збірна України розпочне свій збір 8 червня в німецькому Бремені. 12 червня "синьо-жовті" зіграють товариський матч проти збірної Німеччини.

16 та 19 червня збірна України зіграє поєдинки відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти відповідно.

Додамо, що національна збірна України досі не має головного тренера. Зазначається, що ім'я нового наставника "синьо-жовтих" стане відомо ближчим часом.

Нагадаємо, у відборі на Євро-2024 збірна України виступає в групі С.суперниками "синьо-жовтих" є збірні Англії, Італії, Мальти та Північної Македонії.

У першому турі відбору на Євро-2024 Україна програла національній команді Англії (0:2).

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