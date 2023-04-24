У червні збірна України проведе три матчі.

Національна збірна України з футболу отримає нового головного тренера перед червневими матчами відбору на Євро-2024.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"До контрольного поєдинку з Німеччиною і до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, який буде представлений в обумовлений з ним час", - написав Андрій Павелко у своєму Фейсбуці.

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Очікується, що новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров. Зараз 48-річний фахівець очолює "Аль-Айн", але його контракт з клубом закінчується в червні цього року і він зможе прийняти національну команду. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Ребров вже погодив умови контракту з УАФ, але офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Нагадаємо, до грудня 2022 року збірну України очолював Олександр Петраков, але УАФ не стала продовжувати з ним контракт. На місце головного тренера "синьо-жовтих" був тимчасово призначений Руслан Ротань, який також очолює молодіжну збірну України та "Олександрію".

У першому турі відбору на Євро-2024 під керівництвом Ротаня збірна України програла на виїзді Англії з рахунком 0:2.

У червні збірна України зіграє три поєдинки: один контрольний - проти збірної Німеччини (12 червня) і два в рамках кваліфікації ЧЄ-2024 - проти Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 червня).

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