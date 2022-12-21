Руслан Ротань працевлаштувався в "Олександрії".

Український фахівець Руслан Ротань став головним тренером футбольного клубу "Олександрія".

Клуб підтвердив призначення 41-річного тренера на своєму офіційному сайті.

Подробиці угоди між тренером і клубом не розголошуються.

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"Мені дуже приємно приєднатися до сім'ї футбольного клубу "Олександрія".

Ми з тренерським штабом зробимо все від нас залежне, щоб олександрійські вболівальники були задоволені і грою, і результатом. Ми дуже розраховуємо на хлопців, на те, що вони нам в цьому допоможуть і ми будемо спільно радувати шанувальників футболу", - прокоментував своє призначення Ротань.

Зазначимо, що Руслан Ротань є наставником молодіжної збірної України, яку вивів на Євро-2023. Однак, його контракт з УАФ завершується 31 грудня. Поки немає інформації, чи буде тренер поєднувати дві посади.

Додамо, що Руслан Ротань замінить на посаді головного тренера "Олександрії" Юрія Гуру, якого звільнили після першої частини сезону УПЛ.

За першу половину чемпіонату України "Олександрія" набрала 24 очки, зігравши 13 матчів. Клуб займає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, але має дві гри в запасі.

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