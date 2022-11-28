"Дніпро-1" подарував шанс "Шахтарю" скоротити розрив у турнірній таблиці.

У понеділок, 28 листопада, були зіграні два матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу.

У першому матчі ігрового дня "Олександрія" на своєму полі приймала львівський "Рух". Поєдинок завершився внічию - 1:1.

Рахунок у грі відкрили господарі поля, на 80-й хвилині точним ударом відзначився Денис Мірошниченко. На 88-й хвилині зустрічі Ярослав карабін зрівняв рахунок на табло, реалізувавши пенальті.

"Олександрія" - " Рух " - 1:1

Голи: Мірошниченко, 79 - Карабін, 88 (пен.)

"Олександрія": Горох, Бабогло, Третьяков (Кобзар, 41), Ковалець (Волошин, 84), Мірошниченко, Дячук, Кожушко (Скорко, 84), Шулянський (Авагімян, 15), Демченко, Цуріков, Рибалка

"Рух": Ледвой, Кітелла, Довгий, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула (Підгурський, 27) Таллес (Карабін, 74), Альваренга, Соломон (Рунич, 67), Климчук

Попередження: Дячук, 42, Ковалець, 45+1, Рибалка, 90+5 - Климчук, 12, 59 Альваренга, 45, Сапуга, 45+1, Кітелла, 48, Довгий, 90+1, Мисик, 90+5, Рунич, 90+5

Видалення: Климчук, 59 (дві жовті)

Огляд матчу:

В іншому поєдинку ігрового дня лідер чемпіонату "Дніпро-1" сенсаційно програв одному з аутсайдерів - "Кривбасу".

Футболісти "Дніпра-1" першими вийшли вперед-на 22-й хвилині гри голів у ворота Криворізького клубу відзначився Артем Довбик

Проте, утримати перевагу команді Олександра Кучера не вдалося. На 27-й хвилині поєдинку Назар Волошин зрівняв рахунок у грі, а гол Романа Дебелко на 73-й хвилині гри приніс "Кривбасу" перемогу.

"Кривбас" - "Дніпро-1" - 2:1

Голи: Волошин, 27, Дебелко , 73 - Довбик, 22 (пен.)

"Кривбас": Сарнавський, Дібанго, Вернидуб, Стецьків, Понєдельнік, Банада, Капич, Волошин (Якимець, 82), Татарков (Хомченовський, 76), Микитишин (Задерака, 66), Дебелко

"Дніпро-1": Макс Валеф, Адамюк (Когут, 63), Сарапій, Сваток, Гомес, Рубчинський (Назаренко, 63), Бабенко, Гуцуляк (Кононов, 79), Піхальонок (Логінов, 89), Танчик, Довбик

Огляд матчу:

Після 14-ти турів в активі "Дніпра-1" 35 набраних очок. Команда Алекандра Кучера має на п'ять балів більше, ніж "Шахтар", що йде другим. Однак, варто зазначити, що у "гірників" є ще один матч в запасі.

"Олександрія "з 24 балами йде на п'ятій позиції, "Кривбас" набрав 15 очок і піднявся відразу на 11-й рядок. Львівський "Рух" з 13 очками в активі посідає 13-ту сходинку.

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