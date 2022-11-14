"Дніпро-1" втратив очки, але продовжує утримувати лідерство в УПЛ.

У понеділок, 14 листопада, були зіграні три заключні поєдинки в рамках 13-го туру чемпіонату України з футболу.

"Кривбас" в гостях обіграв харківський "Металіст" з мінімальним рахунком 1:0. Ця перемога стала для криворізького клубу другою поспіль в УПЛ.

Також в цей ігровий день "Чорноморець" в Одесі здобув впевнену перемогу над "Львовом" (2:0), а "Рух" зіграв внічию проти "Миная" (1:1).

Примітно, що в цьому турі несподівано синхронно втратили очки "Шахтар", "Дніпро-1" і "Динамо".

Результати всіх матчів 13-го туру УПЛ

"Ворскла" - "Дніпро-1" - 1:1

Голи: Кравець, 67 - Піхальонок, 25

"Олександрія" - "Верес" - 3:2

Голи: Мірошниченко, 18, Цуріков, 80, Костишин, 90+7 - Шестаков , 33, Гайдучук, 90+1

"Шахтар" - "Зоря" - 2:2

Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 - Кірюханцев, 45+1, Булеца, 46

"Динамо" - "Колос" - 0:0

"Металіст-1925" - "Інгулець" - 2:1

Голи: Русин, 40, Безуглий, 79 - Козак, 23

"Металіст" - "Кривбас" - 0:1

Гол: Волошин, 73

"Чорноморець" - "Львів" - 2:0

Голи: Єрмаков, 67, Войтіховський, 80

"Рух" - "Минай" - 1:1

Голи: Климчук, 23 - Трубочкін, 63

Турнірне становище команд в УПЛ

Після 13-ти турів "Дніпро-1" йде на першому місці з 32 очками. "Шахтар" продовжує йти другим з 27 очками, в той час як "Зоря" відстає на чотири бали, зігравши при цьому на один матч більше.

"Олександрія" займає четверте місце, заробивши 23 очки. На п'ятій позиції йде київське "Динамо" з 20-ма балами в активі.

Матчі 14-го туру української Прем'єр ліги будуть зіграні з 18 по 21 листопада. Центральним поєдинком цього туру буде протистояння лідерів чемпіонату - "Дніпро-1" зустрінеться з донецьким "Шахтарем". Ця гра запланована на 19 листопада.

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