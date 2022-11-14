У понеділок, 14 листопада, були зіграні три заключні поєдинки в рамках 13-го туру чемпіонату України з футболу.
"Кривбас" в гостях обіграв харківський "Металіст" з мінімальним рахунком 1:0. Ця перемога стала для криворізького клубу другою поспіль в УПЛ.
Також в цей ігровий день "Чорноморець" в Одесі здобув впевнену перемогу над "Львовом" (2:0), а "Рух" зіграв внічию проти "Миная" (1:1).
Примітно, що в цьому турі несподівано синхронно втратили очки "Шахтар", "Дніпро-1" і "Динамо".
Результати всіх матчів 13-го туру УПЛ
"Ворскла" - "Дніпро-1" - 1:1
Голи: Кравець, 67 - Піхальонок, 25
"Олександрія" - "Верес" - 3:2
Голи: Мірошниченко, 18, Цуріков, 80, Костишин, 90+7 - Шестаков , 33, Гайдучук, 90+1
"Шахтар" - "Зоря" - 2:2
Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 - Кірюханцев, 45+1, Булеца, 46
"Динамо" - "Колос" - 0:0
"Металіст-1925" - "Інгулець" - 2:1
Голи: Русин, 40, Безуглий, 79 - Козак, 23
"Металіст" - "Кривбас" - 0:1
Гол: Волошин, 73
"Чорноморець" - "Львів" - 2:0
Голи: Єрмаков, 67, Войтіховський, 80
"Рух" - "Минай" - 1:1
Голи: Климчук, 23 - Трубочкін, 63
Турнірне становище команд в УПЛ
Після 13-ти турів "Дніпро-1" йде на першому місці з 32 очками. "Шахтар" продовжує йти другим з 27 очками, в той час як "Зоря" відстає на чотири бали, зігравши при цьому на один матч більше.
"Олександрія" займає четверте місце, заробивши 23 очки. На п'ятій позиції йде київське "Динамо" з 20-ма балами в активі.
Матчі 14-го туру української Прем'єр ліги будуть зіграні з 18 по 21 листопада. Центральним поєдинком цього туру буде протистояння лідерів чемпіонату - "Дніпро-1" зустрінеться з донецьким "Шахтарем". Ця гра запланована на 19 листопада.