Ігор Циганик стверджує, що наприкінці весни збірну України очолить Сергій Ребров.

Збірна України напередодні зіграла свій перший матч в рамках відбору на Євро-2024 з футболу. "Синьо-жовті" на виїзді з рахунком 0:2 програли Англії.

До цього поєдинку команду готував Руслан Ротань, який був призначений тимчасовим виконуючим обов'язки головного тренера національної команди.

Матч проти Англії став дебютним для 41-річного фахівця на посаді наставника збірної і може стати останнім.

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Журналіст Ігор Циганик заявляє, що до наступних матчів кваліфікації ЧЄ-2024 збірну України готуватиме Сергій Ребров, який зараз очолює "Аль-Айн".

Зазначається, що угода Ротаня зі збірною була розрахована якраз до приходу Реброва.

"Наступні поєдинки відбору у нас Північна Македонія і Мальта, а я впевнений на 99,9%, що тренером буде Ребров. Зараз вже не хочу обговорювати призначення Ротаня, але Реброву буде дуже непросто.

Йому тепер потрібно як на замовлення вигравати всі матчі. А ми в грі з Англією побачили не команду, а набір футболістів", - повідомив журналіст в ефірі передачі "Циганик Live".

Очікується, що в кінці весни у Сергія Реброва закінчиться контракт з "Аль-Айном", і збірна України зможе офіційно оголосити його головним тренером національної команди.

Нагадаємо, що у відборі на Євро-2024 збірна України виступає в групі С, де їх суперниками є збірні Англії, Північної Македонії, Італії та Мальти.

Після двох турів у групі лідирує збірна Англії, в активі якої шість очок. По три бали у Північній Македонії та Італії. Україна і Мальта залишаються без набраних очок.

Наступні матчі в рамках кваліфікації ЧЄ-2024 збірна України зіграє 16 і 19 червня, проти Північної Македонії і Мальти відповідно.

Додамо, що пряму путівку на ЧЄ-2024 отримають команди, які посіли в групах відбору перші та другі місця.

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