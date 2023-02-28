Ротань виконуватиме обов'язки головного тренера "синьо-жовтих" до призначення Реброва.

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив Руслана Ротаня виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України.

Як повідомляється на офіційному сайті УАФ, угода з Ротанем буде діяти до моменту вступу в силу контракту з Сергієм Ребровим, переговори з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.

"Виконком Української асоціації футболу погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести переговори з Сергієм Ребровим про призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року", - йдеться в повідомленні прес-служби УАФ.

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Таким чином, Руслан Ротань готуватиме збірну України до поєдинку відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії. Гра пройде на стадіоні "Уемблі" 26 березня.

Варто відзначити, що Ротань на даний момент є головним тренером відразу трьох професійних команд. 41-річний спеціаліст також очолює футбольний клуб "Олександрія" і молодіжну збірну України.

За свою кар'єру в статусі головного тренера Руслан Ротань на момент призначення в національну збірну України провів 39 матчів, здобув 18 перемог.

Додамо, що попереднім головним тренером збірної України був Олександр Петраков. Його контракт з національною командою закінчився в грудні 2022 року і УАФ прийняла рішення не продовжувати угоду. Зараз 65-річний спеціаліст очолює збірну Вірменії.

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