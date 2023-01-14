Олександр Петраков довго без роботи не пробув.

Федерація футболу Вірменії (ФФВ) повідомила про призначення Олександра Петракова головним тренером національної збірної.

Повідомляється, що відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні виконавчого комітету ФФВ. До Петракова вірменську команду очолював іспанський спеціаліст Хоакін Капаррос.

У 2022 році 65-річний Петраков на чолі збірної України двічі розгромно переміг Вірменію в рамках Ліги націй УЄФА (номінально домашній матч - 3:0; виїзний матч - 5:0).

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Олександр Петраков: кар'єра

Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України 18 серпня 2021 року. 17 листопада 2021 року фахівець був офіційно затверджений головним тренером "синьо-жовтих" після того як вивів команду в стикові матчі відбору на ЧС-2022.

Під керівництвом Петракова збірна України зіграла 15 матчів, в яких здобула 6 перемог, 7 матчів завершила внічию і двічі програла. Різниця забитих і пропущених м'ячів 23:13.

На чолі з Петраковим "синьо-жовті" не зуміли кваліфікуватися на ЧС-2022, поступившись Вельсу у фіналі плей-оф кваліфікації.

12 січня Українська асоціація футболу припинила співпрацю з Петраковим.

Петраков разом з молодіжною збірною України U-20 виграв чемпіонат світу у 2019 році.