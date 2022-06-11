В другому таймі підопічні Петракова влаштували погром.

Збірна України розгромила Вірменію в другому матчі поточного розіграшу Ліги націй.

В першому таймі команди голів не забивали. Все найцікавіше відбулося в другій половині зустрічі, коли "жовто-сині" тричі вразили ворота суперника.

Україна – Вірменія – 3:0

Голи: Малиновський (61), Караваєв (77), Миколенко (84)

Україна: П'ятов, Зінченко (Миколенко, 78), Матвієнко, Забарний, Караваєв, Шапаренко (Піхальонок, 70), Сидорчук (Ігнатенко, 85), Маліновський, Мудрик (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 70), Циганков

Вірменія: Юрченко, С.Мкртчян, Мкоян, Восканян, Монрой, Барсегян (Арутюнян, 66), Дашян (Малакян, 80), Удо, К.Оганесян, Байрамян (Бічахчян, 55), Бабаян (Адамян, 55)

Гра пройшла в польському місті Лодзь, де збірна України проводить тимчасово домашні матчі.

14 червня українці прийматимуть в Лодзі Ірландію.

Україна - Вірменія: підсумки матчу

Для Андрія П'ятова це був останній матч у футболці збірної України. Знаменитий воротар зіграв 102 поєдинки за національну команду й завершив міжнародну кар'єру.

Андрій Ярмоленко пропустив гру через нездужання.

Руслан Малиновський забив свій сьомий м'яч за збірну України. Востаннє хавбек "Аталанти" відзначався за збірну восени 2020 року у воротах Німеччини з пенальті.

Віталій Миколенко забив дебютний гол за збірну.

Олександр Караваєв забив другий свій гол за збірну. Вперше він відзначився в березні 2018 року проти Японії.

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