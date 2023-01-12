Під керівництвом Петракова збірна України не змогла вийти на ЧС-2022.

Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером національної збірної України Олександром Петраковим.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, 65-річний фахівець залишає пост наставника "синьо-жовтих" разом з усім тренерським штабом.

Контракт Петракова завершився 31 грудня 2022 року і сторони вирішили його не продовжувати.

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Олександр Петраков подякував УАФ за надану можливість очолити і працювати з національною командою.

"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди і тренерсько-адміністративного штабу за те, що протягом півтора років ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі і поза ним.

Ми прагнули досягти найбільшого і подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Також щиро вдячний всьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президенту УАФ Андрію Павелку за довіру.

Дякуємо нашим найкращим у світі вболівальникам за те, що гаряче і щиро підтримували і вірили в нас. Я залишаюся найзапеклішим уболівальником збірної України. Слава Україні", - сказав Петраков.

Нагадаємо, Олександр Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України 18 серпня 2021 року. 17 листопада 2021 року 65-річний фахівець був офіційно затверджений головним тренером "синьо-жовтих" після того як вивів команду в стикові матчі відбору на ЧС-2022.

Під керівництвом Петракова збірна України зіграла 15 матчів, в яких здобула 6 перемог, 7 матчів завершила внічию і двічі програла. Різниця забитих і пропущених м'ячів 23:13.

На чолі з Петраковим "синьо-жовті" не зуміли кваліфікуватися на ЧС-2022, поступившись Уельсу у фіналі плей-офф кваліфікації.

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