Українці здобули перемогу, а в паралельному матчі Фінляндія поступилася Франції.

Збірна України в заключному матчі групового етапу кваліфікації ЧС-2022 в гостях грала проти команди Боснії і Герцеговини.

Українці здобули перемогу і з другого місця у своїй групі вийшли до плей-оф відбіркового турніру.

У першому таймі рахунок не був відкритий. Українці володіли ініціативою, але небезпечним ударам Руслана Малиновського, Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка трохи не вистачило точності. Також момент був у Романа Яремчука, але його удар з досить близької відстані влучив у голкіпера. У боснійців по ходу тайму був один непоганий шанс, але Георгію Бущану не довелося відбивати удар, оскільки м'яч пройшов повз ворота.

А наприкінці тайму Україна ледь не пропустила - Бущан перевів м'яч у штангу після удару головою, після чого Ілля Забарний встиг підставити ногу і не дозволити супернику зіграти на добиванні.

На 58-й хвилині збірній України вдалося вийти вперед - Віктор Циганков накрутив суперника і прострілив, Ярмоленку замкнути не вдалося, але тут як тут опинився Зінченко, який з близької відстані переправив м'яч у ворота.

У середині тайму стало відомо, що в паралельній грі Франція обігрує Фінляндію, і Україна сконцентрувалася на обороні своїх воріт, але знайшла шанс у контратаці. Артем Довбик вийшов один на один після пасу Миколи Шапаренка і переграв воротаря.

Трохи пізніше Довбик міг оформити дубль, але влучив у захисника, який стояв на лінії воріт.

Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2

Голи: Зінченко, 58, Довбик, 79

Боснія і Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прчич (Крунич, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Цімірот, 64), Стеванович, Демірович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71)

Україна: Бущан, Соболь (Шапаренко, 64), Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Малиновський (Сидорчук, 81), Циганков (Зубков, 74), Яремчук (Довбик, 74), Ярмоленко (Караваєв, 81)

Попередження: Демирович - Забарний

Відео голів

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

Боснія і Герцеговина - Україна: підсумки матчу

Збірна України здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2022 при шести нічиїх і завершила груповий етап без поразок.

У паралельному матчі Фінляндія вдома програла Франції - 0:2.

Підсумкове положення команд у групі D: Франція - 18 очок. Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

У березні Україна зіграє в плей-оф відбору на ЧС-2022. Суперник збірної України в півфіналі стане відомий в ході жеребкування 26 листопада.

Олександр Зінченко та Артем Довбик забили свій перші голи в поточній кваліфікації на чемпіонат світу.

Збірна України не пропустила вперше у цьому відборі на ЧС.

Автор: Антон Дудар