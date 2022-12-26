Олександр Петраков покине пост наставника збірної України.

Національна збірна України з футболу готуватиметься до відбору на Євро-2024 під керівництвом нового головного тренера.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас, Українська асоціація футболу (УАФ) не буде продовжувати контракт з чинним наставником "синьо-жовтих" Олександром Петраковим.

За інформацією журналіста, питання пролонгації контракту з Петраковим не розглядалося на засіданні виконкому УАФ, в той час як угоди з тренерами молодіжних збірних Русланом Ротанем і Сергієм Нагорняком, були продовжені.

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"Місія Олександра Петракова в національній команді завершена. Його угода закінчується з дня на день, і питання про пролонгацію не розглядалося на засіданні виконкому минулого тижня. Хоча в молодших командах пролонгували Руслана Ротаня та Сергія Нагорняка", - заявив Бурбас.

Нагадаємо, Олександр Петраков очолив збірну України восени 2021. Під керівництвом 65-річного фахівця "синьо-жовті" не змогли пробитися на ЧС-2022, поступившись у плей-офф кваліфікації збірної Уельсу.

Чинний контракт Петракова зі збірною України закінчується 31 грудня 2022 року.

Повідомляється, що місце Петракова в збірній України займе тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров, який вже погодив умови контракту з УАФ.

Зазначається, що якщо до березня український фахівець звільниться з посади головного тренера "Аль-Айна", то негайно приступить до виконання обов'язків у збірній України. Якщо 48-річному українцю доведеться працювати в ОАЕ до червня, то березневий збір збірної України проведе його тренерський штаб.

Додамо, що збірна України розпочне кваліфікацію Євро-2024 у березні 2023 року. Суперниками "синьо-жовтих" у групі відбору на першість континенту являються збірні Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.

Перший матч в рамках відбору на Євро-2024 збірна України зіграє 26 березня проти національної команди Англії. З повним календарем матчів "синьо-жовтих" у кваліфікації ЧЄ можна ознайомитися за посиланням.

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