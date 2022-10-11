Збірна України стартує у відборі на Євро-2024 матчем проти Англії на виїзді.

У неділю, 9 жовтня, в німецькому Франкфурті відбулося жеребкування відбору на чемпіонат Європи з футболу, фінальна частина якого пройде в Німеччині в 2024 році.

За підсумками жеребкування Україна потрапила до групи C. Суперниками "синьо-жовтих" стали чинний чемпіон Європи - збірна Італії, фіналіст Євро-2020 - збірна Англії, а також національні команди Північної Македонії та Мальти.

На офіційному сайті УАФ був опублікований календар матчів збірної України у кваліфікації ЧЄ-2024.

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Згідно з календарем, відбір на Євро-2024 пройде з березня по листопад 2023 року. У першому турі збірна Англії на виїзді спробує взяти реванш у Італії за фіаско у фіналі ЧЄ-2020, А Північна Македонія прийме Мальту.

Збірна України почне боротьбу за путівку на чемпіонат Європи з другого туру. 26 березня "синьо-жовті" в гостях зіграють проти Англії.

Найважчим відрізком для "синьо-жовтих" стане вересень 2023-го, де українцям належить зіграти поєдинки з Англією (9 вересня) та Італією (12 вересня). У заключному турі 20 листопада збірна України вдома прийме італійців.

Календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

26 березня. Англія - Україна

16 червня. Північна Македонія - Україна

19 червня. Україна - Мальта

9 вересня. Україна - Англія

12 вересня. Італія - Україна

14 жовтня. Україна - Північна Македонія

17 Жовтня. Мальта - Україна

20 листопада. Україна - Італія

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи з футболу є національна збірна Італії, яка перемогла у фіналі Євро-2020 збірну Англії. Збірна України на минулому ЧЄ вийшла в 1/4 фіналу, де поступилася Англії з рахунком 0:4.

Євро-2024: що відомо

До фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть команди, які посядуть перші та другі місця у своїх відбіркових групах.

Ще три путівки на Євро-2024 будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма найкращими збірними Ліги Націй-2022/23 (серед тих, хто не потрапить на Євро безпосередньо).

Збірна Німеччина, як господар фінального турніру, автоматично потрапить на континентальну першість. Збірна Росії пропустить наступний чемпіонат Європи - команду країни-агресора не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення в Україну.

Фінальний турнір пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні і Штутгарт.

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