Є ймовірність того, що 1 січня 2023 року Сергій Ребров буде головним тренером своєї національної команди.

Знаменитий український тренер Сергій Ребров близький до того, щоб покинути "Аль-Айн" (ОАЕ) та стати за штурвал національної збірної України з футболу.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Є ймовірність того, що 1 січня 2023 року 48-річний українець буде головним тренером своєї національної команди.

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Контракт чинного тренера Олександра Петракова з УАФ сплив після нічиєї з Шотландією у Лізі націй (0:0), про продовження угоди поки що не повідомлялося.

На жаль, при Петракові збірна не змогла відібратися на ЧС-2022, а також втратила шанс повернутися у елітний дивізіон Ліги націй УЄФА.

Сергій Ребров у збірній України

Ребров був близьким до призначення у збірну України влітку 2021 року. Він мусив замінити Андрія Шевченка на цій посаді, але тоді його не відпустили арабські шейхи.

В "Аль-Айні" Ребров став чемпіоном ОАЕ. Його визнавали найкращим тренером сезону.

Збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2024. Опоненти "жовто-синіх" - Англія, Італія, Мальта і Північна Македонія.

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