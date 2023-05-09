Цікаво, що у вирішальному матчі "Ракув" поступився, але все одно здобув трофей.

Український вінгер Владислав Кочергін став чемпіоном Польщі у складі "Ракува". Це стало відомо за підсумками матчів минулого туру

У 31-му раунді "Естракляси" чемпіонату "Ракув" поступився "Короні Кельце", однак у паралельному матчі головний суперник команди українця "Легія" теж програла свій матч – "Погоню Щецін".

До кінця першості залишилося три тури, а розрив між командами складає 11 очок. Це означає, що "Ракув" став достроковим чемпіоном Польщі

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"Червони-сині" здобули цей титул вперше у своїй історії. Раніше вони ставали володарями лише Кубка і Суперкубка Польщі, але жодного разу не перемагали у чемпіонаті.

Для Кочергіна цей трофей став третім у його польській кар’єрі. Раніше він по разу виграв ще й вищезазначені Кубок та Суперкубок Польщі.

Відзначимо, що нещодавно, 2 травня, "Ракув" та "Легія" зустрічалися у фіналі Кубка Польщі. Команда українця у тому поєдинку поступилася у серії пенальті. Кочергін провів тоді усі 120 хвилин матчу.

Загалом на рахунку півзахисника 10 голів і два асисти у 42 зустрічах у всіх турнірах цього сезону.

Кочергін виступає у складі "Ракува" з березня 2022-го року. Він перейшов до польського клубу на правах вільного агента. До цього він грав у "Дніпрі" та "Зорі". Також Кочергін у 2021-му році провів один матч за національну збірну України.

Його контракт з "Ракувом" розрахований до літа 2025-го року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює вартість півзахисника в 1,8 млн євро.

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