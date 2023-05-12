Важлива втрата для "синьо-жовтих" перед офіційними іграми.

Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко отримав травму. Як повідомляє The Athletic, через ушкодження він не зможе зіграти до кінця сезону.

У Зінченка діагностовано травма литкового м’яза. Саме через неї він не дограв матч попереднього туру Англійської Прем’єр-ліги проти "Ньюкасла" і був замінений на 61-й хвилині.

Хоч і ушкодження Олександра складне, але операція йому не знадобиться. Однак він пропустить фінальні три матчі поточного чемпіонату, останній з яких запланований на 28 травня.

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Також, згідно з інформацією порталу "ВЗбірна", Зінченко не встигне відновитися до початку тренувального табору збірної України, котрий запланований на червень. Відповідно він пропустить товариський матч проти Німеччини, а також поєдинки кваліфікації на Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою.

Футболіст у цьому сезоні більше не зіграє і зможе повноцінно відновитися лише до початку наступного.

У поточному розіграші АПЛ Зінченко провів 27 матчів, у яких відзначився одним голом і двома асистами.

Відзначимо, що за три тури до фінішу "Арсенал" посідає друге місце в Англійській Прем’єр-лізі, поступаючись першому "Манчестер Сіті" одним очком. "Каноніри" мають зіграти ще проти "Брайтона", "Ноттінгема" і "Вулвергемптона".

Нагадаємо, що збірна України у червні проведе три поєдинки. 12 червня "синьо-жовті" у Бремені зіграють проти Німеччини, 16 червня у Скоп’є проведуть матч проти Північної Македонії, а на 19 червня запланована номінально домашня зустріч у словацькій Трнаві з збірною Мальти.

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