Матч проти України стане 1000-м для національної збірної Німеччини.

Збірна України з футболу зіграє товариський поєдинок проти національної команди Німеччини.

Як повідомляє прес-служба німецького футбольного союзу, зустріч відбудеться в місті Бремен (Німеччина), 12 червня 2023 року.

Це буде ювілейна 1000-на гра в історії збірної Німеччини. Перший матч команда зіграла в 1908 році проти Швейцарії.

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Повідомляється, що гра збірних України та Німеччини матиме статус благодійної. Зібрані з організації матчу кошти будуть передані на допомогу українцям, які постраждали від вторгнення Росії.

Додамо, що спаринг зі збірною Німеччини стане підготовкою для "синьо-жовтих" перед іграми відбору на Євро-2024 проти збірних Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 червня).

Варто зазначити, що до поєдинку проти Німеччини та матчів відбору на ЧЄ-2024 збірну України готуватиме не Руслан Ротань, а вже новий головний тренер. Напередодні про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Нагадаємо, збірна України зіграла стартовий матч у відборі на Євро-2024 26 березня. "Синьо-жовті" в гостях програли національній команді Англії. До цієї гри українську збірну готував тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера Руслан Ротань.

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