Збірна України зіграє проти Італії на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані.

У вівторок, 12 вересня, збірна України зіграє проти національної команди Італії в рамках шостого туру відбіркового турніру Євро-2024 з футболу.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані.

Головним арбітром матчу призначений іспанський рефері Алехандро Ернандес. Допомагати йому будуть Хосе Наранхо і Дієго Санчес Рохо.

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Італія - Україна: прогноз на матч 6-го туру кваліфікації Євро-2024

Після п'яти турів збірна України посідає друге місце в групі C кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва зіграли чотири матчі:поразка і нічия проти Англії (0:2, 1:1) і дві перемоги в матчах проти Північної Македонії (3:2) і Мальти (1:0).

Збірна Італії заробила 4 очки за три матчі. "Скуадра Адзурра" програла Англії (1:2), перемогла Мальту (2:0) і розійшлася миром з Північною Македонією (1:1).

Італія - Україна: трансляція

Протистояння збірних Італії та України в прямому ефірі можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Також трансляція поєдинку Італія - Україна буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Додамо, що у фінальну частину Євро-2024 з футболу вийдуть команди, які займуть у групі перше і друге місце.

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