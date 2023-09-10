Матч збірних Італії та України пройде на стадіоні "Сан-Сіро".

У вівторок, 12 вересня, відбудеться поєдинок шостого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу між національними збірними Італії та України.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані.

Обслужить цей матч іспанська бригада арбітрів на чолі з Алехандро Ернандесом. На лініях йому допоможуть Хосе Наранхо і Дієго Санчес Рохо. Четвертий арбітр - Алехандро Муньїс Руїс.

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В рамках п'ятого туру підопічні Сергія Реброва зіграли внічию проти Англії з рахунком 1:1. У складі збірної України голом відзначився Олександр Зінченко.

Збірна Італії в минулому турі сенсаційно втратила очки в поєдинку проти Північної Македонії (1:1). За італійців гол забив нападник Чіро Іммобіле.

Напередодні вересневих матчів кваліфікації Євро-2024 збірна Італії змінила головного тренера. Замість Роберто Манчіні, який поїхав тренувати збірну Саудівської Аравії, був призначений екс-наставник "Наполі" Лучано Спаллетті.

Збірні України та Італії востаннє грали між собою у 2018 році у товариському поєдинку. Гра тоді завершилася внічию з рахунком 1:1. За італійців забив Бернардескі, у складі "синьо-жовтих" відзначився Малиновський.

Італія - Україна: прогноз букмекерів

Беззаперечним фаворитом поєдинку є збірна Італії. На перемогу підопічних Лучано Спаллетті ставки приймаються з коефіцієнтом 1,51. Перемога України оцінюється коефіцієнтом 7,00. Нічия - 4,30.

На думку аналітиків, матч України та Італії не буде результативним. На тотал голів менше (2,5) можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,83. А ось на тотал більше (2,5) коефіцієнт - 2,04.

На гол "синьо-жовтих" у поєдинку проти Італії можна поставити з коефіцієнтом 1,87. Гол Італії - 1,15.

Найбільш вірогідним результатом поєдинку Італія - Україна, на думку експертів, є перемога підопічних Лучано Спаллетті з рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий результат - 5,80.

Додамо, що після п'яти турів збірна України посідає друге місце в групі С кваліфікації Євро-2024. В активі команди Сергія Реброва 7 набраних очок. Італія з 4 балами йде на третій сходинці. Лідирує в групі збірна Англії (13 очок).

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