Підопічні Сергія Реброва зіграли внічию проти британців.

9 вересня у польському місті Вроцлав національна збірна України протистояла англійській команді в рамках кваліфікації до Євро-2024.

У першому таймі ініціативою володіла Англія, але рахунок відкрили українці. З передачі Юхима Коноплі на 26-й хвилині відзначився у воротах Джордана Пікфорда Олександр Зінченко.

На 41-й хвилині Гаррі Кейн вивів дальнім пасом на удар Кайла Вокера, а захисник "Ман Сіті" розстріляв ворота Георгія Бущана.

Відео дня

У другому таймі голів команди не забивали.

Україна – Англія – 1:1

Голи: Зінченко (26) – Вокер (41)

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко (Кривцов, 46), Забарний, Конопля, Степаненко, Судаков (Сидорчук, 65), Зінченко (Буяльський, 76), Мудрик (Назарина, 90), Циганков, Яремчук (Довбик, 65)

Англія: Пікфорд, Вокер, Чілвелл, Райс, Гуехі, Магуайр, Сака (Галлахер, 87), Хендерсон, Кейн, Беллінгем (Рашфорд, 66), Меддісон (Фоден, 66)

Україна - Англія: підсумки матчу

В турнірній таблиці Англія посідає перше місце (5 матчів, 13 очок), далі йде Україна (4 матчі, 7 очок), Італія (2 гри, 3 очки), Північна Македонія (3 гри, 3 очки) і Мальта (4 гри, нуль очок).

Зінченко у 55 матчах за національну команду забив 9-й гол. За цим показником він наздогнав Андрія Гусіна та Андрія Воробея. Вони розділяють десяте-дванадцяте місця у списку найкращих бомбардирів збірної України.

12 вересня у Мілані збірна України проведе поєдинок проти Італії.

Вас також можуть зацікавити новини: