Збірна Північної Македонії дозволила Україні зберегти відрив від Італії в турнірній таблиці.

У суботу, 9 вересня, відбувся поєдинок п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому національна команда Північної Македонії протистояла збірній Італії.

Гра проходила на стадіоні "Тоше Проескі" і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Збірна Італії відкрила рахунок у дебюті другого тайму - на 47-й хвилині Чіро Іммобіле відправив м'яч у сітку воріт після передачі Ніколо Барелли.

Відео дня

На 81-й хвилині господарям поля вдалося зрівняти рахунок - гол забив Еніс Барді.

Північна Македонія - Італія - 1:1

Голи: Барді, 81 - Іммобіле, 47

Північна Македонія: Димитрієвськи, Зайков, Мусліу (Серафимов, 78), Манєв, Аліоски, Барді, Атанасов (Ільязовськи, 90), Елезі (Алімі, 74), Елмаз, Ашковськи (Дімоськи, 74), Міовськи

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Манчіні (Скальвіні, 59), Бастоні, Дімарко (Бірагі, 82), Крістанте, Барелла, Тоналі (Распадорі, 89), Дзакканьї (Ньонто, 82), Політано (Дзаньоло, 4)

Попередження: Манєв - Дімарко, Тоналі, Дзаньоло

Огляд матчу:

Додамо, що в іншому матчі групи з національна команда України зіграла внічию проти Англії.

Таким чином, після п'яти турів лідирує в групі збірна Англії з 13 очками в активі. Україна з 7 балами йде на другій сходинці. Далі розташувалися збірні Італії та Північної Македонії - по 4 очки. Мальта займає останнє місце - 0 очок.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє проти Італії, а Північна Македонія зустрінеться з Мальтою. Матчі відбудуться 12 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: