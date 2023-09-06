З 7 по 9 вересня будуть зіграні матчі в рамках п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.
Збірна України в рамках цього туру зіграє проти національної команди Англії. Зустріч відбудеться 9 вересня.
Відбір на Євро-2024: розклад матчів 5-го туру
Четвер, 7 вересня
Відео дня
Група B
- 21:45 Нідерланди - Греція
- 21:45 Франція - Ірландія
Група E
- 21:45 Польща - Фарери
- 21:45 Чехія - Албанія
Група G
- 19:00 Литва - Чорногорія
- 21:45 Сербія - Угорщина
Група Н
- 17:00 Казахстан - Фінляндія
- 21:45 Данія - Сан-Марино
- 21:45 Словенія - Північна Ірландія
П'ятниця, 8 вересня
Група A
- 19:00 Грузія - Іспанія
- 21:45 Кіпр - Шотландія
Група D
- 21:45 Туреччина - Вірменія
- 21:45 Хорватія - Латвія
Група J
- 21:45 Боснія і Герцеговина - Ліхтенштейн
- 21:45 Словаччина - Португалія
- 21:45 Люксембург - Ісландія
Субота, 9 вересня
Група C
- 19:00 Україна - Англія
- 21:45 Північна Македонія - Італія
Група F
- 16:00 Азербайджан - Бельгія
- 19:00 Естонія - Швеція
Група I
- 19:00 Андорра - Білорусь
- 21:45 Румунія - Ізраїль
- 21:45 Косово - Швейцарія
Додамо, що ігри кваліфікації Євро-2024 триватимуть з березня по листопад 2023 року. Путівки до фінальної частини першості Європи отримають команди, які посіли перші та другі місця в групах.
Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є збірна Італії, перемогла у фіналі Євро-2020 Англію.