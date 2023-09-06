Збірна України в п'ятому турі відбору на Євро-2024 зіграє проти Англії.

З 7 по 9 вересня будуть зіграні матчі в рамках п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Збірна України в рамках цього туру зіграє проти національної команди Англії. Зустріч відбудеться 9 вересня.

Відбір на Євро-2024: розклад матчів 5-го туру

Четвер, 7 вересня

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Група B

21:45 Нідерланди - Греція

21:45 Франція - Ірландія

Група E

21:45 Польща - Фарери

21:45 Чехія - Албанія

Група G

19:00 Литва - Чорногорія

21:45 Сербія - Угорщина

Група Н

17:00 Казахстан - Фінляндія

21:45 Данія - Сан-Марино

21:45 Словенія - Північна Ірландія

П'ятниця, 8 вересня

Група A

19:00 Грузія - Іспанія

21:45 Кіпр - Шотландія

Група D

21:45 Туреччина - Вірменія

21:45 Хорватія - Латвія

Група J

21:45 Боснія і Герцеговина - Ліхтенштейн

21:45 Словаччина - Португалія

21:45 Люксембург - Ісландія

Субота, 9 вересня

Група C

19:00 Україна - Англія

21:45 Північна Македонія - Італія

Група F

16:00 Азербайджан - Бельгія

19:00 Естонія - Швеція

Група I

19:00 Андорра - Білорусь

21:45 Румунія - Ізраїль

21:45 Косово - Швейцарія

Додамо, що ігри кваліфікації Євро-2024 триватимуть з березня по листопад 2023 року. Путівки до фінальної частини першості Європи отримають команди, які посіли перші та другі місця в групах.

Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є збірна Італії, перемогла у фіналі Євро-2020 Англію.

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