Головний тренер збірної України Сергій Ребров / фото уаф

З 7 по 9 вересня будуть зіграні матчі в рамках п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу

Збірна України в рамках цього туру зіграє проти національної команди Англії. Зустріч відбудеться 9 вересня. 

Відбір на Євро-2024: розклад матчів 5-го туру

Четвер, 7 вересня

Відео дня

Група B

  • 21:45 Нідерланди - Греція
  • 21:45 Франція - Ірландія

Група E

  • 21:45 Польща - Фарери
  • 21:45 Чехія - Албанія

Група G

  • 19:00 Литва - Чорногорія
  • 21:45 Сербія - Угорщина

Група Н

  • 17:00 Казахстан - Фінляндія
  • 21:45 Данія - Сан-Марино
  • 21:45 Словенія - Північна Ірландія

П'ятниця, 8 вересня

Група A

  • 19:00 Грузія - Іспанія
  • 21:45 Кіпр - Шотландія

Група D

  • 21:45 Туреччина - Вірменія
  • 21:45 Хорватія - Латвія

Група J

  • 21:45 Боснія і Герцеговина - Ліхтенштейн
  • 21:45 Словаччина - Португалія
  • 21:45 Люксембург - Ісландія

Субота, 9 вересня

Група C

  • 19:00 Україна - Англія
  • 21:45 Північна Македонія - Італія

Група F

  • 16:00 Азербайджан - Бельгія
  • 19:00 Естонія - Швеція

Група I

  • 19:00 Андорра - Білорусь
  • 21:45 Румунія - Ізраїль
  • 21:45 Косово - Швейцарія

Додамо, що ігри кваліфікації Євро-2024 триватимуть з березня по листопад 2023 року. Путівки до фінальної частини першості Європи отримають команди, які посіли перші та другі місця в групах. 

Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є збірна Італії, перемогла у фіналі Євро-2020 Англію

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