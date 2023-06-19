Перемогу "синьо-жовтим" приніс гол Віктора Циганкова.

У понеділок, 19 червня, відбувся поєдинок четвертого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому національна збірна України протистояла Мальти.

Гра проходила в місті Трнава на стадіоні імені Антона Малатинського і завершилася з рахунком 1:0 на користь команди Сергія Реброва.

Перший тайм команди завершили без забитих голів.

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На старті другого тайму збірна України отримала шанс забити гол, за гру рукою суддя призначив пенальті у ворота Мальти. Однак капітан "синьо-жовтих" не зміг реалізувати 11-метровий удар, пробивши в поперечину.

На 72-й хвилині матчу суддя поставив другий пенальті у ворота Мальти. До "точки" підійшов цього разу Віктор Циганков, який впевнено реалізував 11-метровий удар.

Україна - Мальта - 1:0

Гол: Циганков, 72 пен

Україна: Трубін, Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Миколенко, 46), Степаненко, Маліновський (Буяльський, 63), Ярмоленко (Сидорчук, 81), Циганков (Сваток, 90+5), Судаков, Ванат (Довбик, 63)

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3), З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг, Д. Мбонг (Дегабріеле, 88), Янкам, Гійом'є, Теума (Дж. Грек, 88), Камендзулі, Джонс (Дімек, 62), Нвоко (Сатаріано, 46)

Попередження: Ванат, 41, Малиновський, 56 - С. Борг, 51, Ж. Борг, 69

Огляд матчу:

Збірна України зіграла свій третій матч в рамках кваліфікації Євро-2024 з футболу. В активі "синьо-жовтих" дві перемоги і одна поразка.

Раніше українці програли збірній Англії (0:2) і перемогли національну команду Північної Македонії (3:2).

Збірна Мальти зазнала четвертої поразки в чотирьох іграх відбору на ЧЄ.

У групі С лідирує збірна Англії, в активі якої 9 очок. Збірна України з 6 балами йде другою. По три очки у Італії та Північної Македонії. Мальта поки залишається без очок на останньому місці.

Наступні ігри відбору на Євро-2024 збірна України зіграє у вересні. 9 вересня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Англії, а 12 вересня проти Італії.

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