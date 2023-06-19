Поєдинок збірних України і Мальти пройде в Трнаві (Словаччина).

У понеділок, 19 червня, збірна України зіграє проти Мальти в рамках четвертого туру відбору на Євро-2024 з футболу.

Гра прийме стадіон Антона Малатинського в місті Трнава (Словаччина).

Україна - Мальта: де дивитися матч

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Україна - Мальта: прогноз букмекерів на матч

В рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграла дві гри. Перший матч "синьо-жовті" під керівництвом Руслана Ротаня поступилися Англії (0:2), а в другій зустрічі вже під керівництвом Сергія Реброва виграли у Північної Македонії (3:2).

Мальта в цьому відборі зазнала трьох поразок у трьох стартових іграх: проти Північної Македонії (1:2), Італії (0:2) та Англії (0:4).

Положення команд в турнірній таблиці: збірна Англії набрала 9 балів в 3 іграх і займає перше місце. Слідом йдуть збірні України, Італії та Північної Македонії, у яких по 3 бали. Збірна Мальти йде на останньому місці, не набравши жодного очка.

Відзначимо, що це буде перший офіційний поєдинок між командами. У 2017 році Мальта і Україна зіграли товариський матч, в якому "синьо-жовті" сенсаційно програли з рахунком 0:1.

Україна - Мальта

Орієнтовні склади команд:

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Сваток, Миколенко, Степаненко, Малиновський, Судаков, Циганков, Мудрик, Довбик

Мальта: Бонелло, Мбонг, Апап, Борг, Янкам, Корбалан, Гійом'є, Мускат, Крістенсен, Сатаріано, Джонс

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Футболісти збірної України сфотографувалися з прапором 127-ї окремої бригади територіальної оборони.

На трибунах матчу проти Мальти будуть присутны наші бійці, які проходять реабілітацію після поранень, відвідають матч національної команди. Також на грі будуть присутні й дружини загиблих на фронті футбольних уболівальників.

Заявка збірної України на матч проти Мальти:

З тих футболістів, які зараз знаходяться в Трнаві, в заявку на матч не потрапили Владислав Кочергін і Назарій Русин.

Слова тренерів перед матчем:

Головний тренер збірної України Сергій Ребров:

"Я впевнений, що буде важкий поєдинок. Мальтійці теж грали два дні тому. У них достатньо кваліфікованих гравців. Вони будуть готуватися дуже серйозно. Ми перш за все повинні думати про нашу гру, я говорив про це своїм футболістам. Так, ми повинні поважати суперника, але і спиратися на нашу гру. Тому я чекаю іншої гри, ніж у першому таймі в Скоп'є.

Всі гравці збірної повинні своєю працею на полі приносити цим людям емоції. Нашим людям зараз не вистачає емоцій. Ми постійно дивимося новини, донатимемо на ЗСУ, допомагаємо. Дуже важлива роль для гравців - дати емоції нашим людям. Гра з Мальтою має бути своєрідним тригером, щоб показати, що Україна є, вона бореться, грає у футбол. Ми розуміємо, що дуже скоро переможемо і повернемося до звичного життя. Ми всі допомагаємо ЗСУ, але зараз футболісти повинні допомагати цивільним і військовим своїм віддачею і духом на полі".

Головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні:

"Я дуже поважаю збірну України через те, що вона сильна і талановита команда з великою кількістю талановитих футболістів. Незважаючи на відсутність одного з лідерів, Олександра Зінченка, в українців дуже багато хороших гравців з солідним міжнародним досвідом: Ярмоленко, Малиновський, Мудрик.

Навіть у попередніх двох матчах проти Німеччини та Північної Македонії Україна продемонструвала свою силу. У кожній з цих ігор українці забили по три м'ячі, але, сподіваюся, буде інакше.

Так що повторюся і скажу, що нам буде протистояти сильна збірна. Мальті буде важко".