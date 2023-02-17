Останнім місцем роботи українського тренера був італійський "Дженоа".

Легенда футболу і колишній наставник національної збірної України Андрій Шевченко висловився на тему можливого повернення до тренерської діяльності.

В інтерв'ю виданню Corriere della Sera 46-річний фахівець заявив, що бажає знову повернутися до роботи тренером.

"24 лютого буде рік, як в Україні йде війна. З тих пір все змінилося, все наше життя. В тому числі, і моє, хоч я і не маю права надмірно скаржитися. Весь цей час всі ми думали про наших воїнів, допомагали їм, чим могли, допомагали рятувати нашу країну. Я завжди відчував себе зобов'язаним допомагати тим, хто залишив своїх дружин і дітей, щоб відстояти наше право на свободу. Ми вчилися жити, постійно надаючи таку допомогу.

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В останні місяці було б неправильно приймати будь-які пропозиції, тому що мої думки були в іншому місці. Але тепер я думаю про те, щоб повернутися до роботи, яку люблю", - сказав Шевченко.

Останнім місцем роботи Андрія Шевченка був італійський клуб "Дженоа". На чолі "грифонів" українець провів 11 матчів, в яких здобув одну перемогу. Українець був звільнений з поста наставника італійського клубу у січні 2022 року, але офіційно "Дженоа" розірвав контракт з українським тренером лише 22 вересня 2022 року.

У 2016-2021 роках Андрій Шевченко очолював національну збірну України.

Головне досягнення Шевченка на посаді головного тренера "синьо-жовтих" - історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020. Також йому вдалося в 2018 році виграти групу в дивізіоні В Ліги націй і підвищити збірну України до елітного дивізіону А.

Пост наставника української збірної Шевченко покинув 1 серпня 2021 року через завершення терміну контракту.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Шевченко активно займається волонтерськими проектами і допомагає Україні. У травні 2022 року легендарний екс-футболіст був представлений амбасадором запущеної з ініціативи Володимира Зеленського фандрейзингової платформи UNITED24.

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