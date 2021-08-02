Андрій Шевченко тепер уже офіційно покинув національну збірну, а ім'я нового тренера назвуть 9 серпня.

Українська асоціація футболу зробила офіційну заяву про відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України.

Її було опубліковано на офіційному сайті УАФ.

В УАФ нагадали, що в червні 2020 року Шевченку і його тренерському штабу запропонували продовжити контракт до кінця 2022 року.

"Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік з можливим продовженням за обопільною згодою ще на півтора року. Андрій Шевченко та його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв'ю. В Українській асоціації футболу пішли назустріч і погодилися на такі умови контракту", - йдеться в заяві.

"Таким чином, 30 липня 2021 року закінчився термін контракту між Українською асоціацією футболу та тренерським штабом збірної", - підкреслили в УАФ.

В організації також висловили "безмежну подяку" Шевченку та його асистентам "за професійну роботу в головній команді країни протягом п'яти років":

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"За цей час збірна України вийшла на новий рівень свого розвитку і досягла найбільшого успіху у своїй історії на чемпіонатах Європи, завершивши виступ на Євро-2020 у вісімці найсильніших команд континенту".

Нагадаємо, Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Він вперше в історії вивів її до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Коли призначать нового тренера збірної України та хто може ним стати

УАФ офіційно повідомила, що виконком організації затвердить нового головного тренера національної збірної 9 серпня.

За неофіційною інформацією, головним кандидатом на цю посаду є Мирон Маркевич, який зараз очолює комітет національних збірних УАФ.

Ще одним реальним кандидатом є Сергій Ребров. Він, хоч і підписав контракт з клубом "Аль-Айн", але, за даними ЗМІ, має опцію розірвання угоди за умови запрошення до збірної. Також повідомлялося, що Ребров підписував попередній контракт з УАФ. Не виключено, що він може очолити збірну пізніше.

Також у ЗМІ повідомлялося, що запасним кандидатом є екс-тренер "Динамо" Олексій Михайличенко, який наразі працює в УАФ.

Автор: Антон Дудар