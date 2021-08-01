Головний тренер збірної України повідомив, що завершив роботу з командою, УАФ поки не підтверджувала відхід тренера.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко опублікував заяву, в якій повідомив про те, що його контракт з УАФ підійшов до завершення.

Про це Шевченко повідомив у Instagram.

"Сьогодні закінчився мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол", - написав Шевченко.

"Я вдячний президенту і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди. Велика подяка всім уболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", - додав Шевченко.

УАФ поки офіційно не оголошувала про відхід тренера.

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Раніше повідомлялося, що контракт тренера був розрахований до кінця 2022 року.

Нагадаємо, на Євро-2020 Шевченко вивів збірну України в 1/4 фіналу.

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі з Ліги В у Лігу В. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід в 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер раніше заявляв, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

Автор: Антон Дудар