Андрій Шевченко відвідав свій рідний район у столиці України.

Легендарний у минулому футболіст і колишній наставник національної збірної України Андрій Шевченко побував у Києві.

Шевченко розповів про почуття, які він відчув, дивлячись на пошкоджені будинки на Оболоні - його рідному районі і назвав геноцидом дії російських окупантів.

"Що я відчув? Спустошення. Як і в перші дні війни з самого початку - це було спустошення, незрозуміла ситуація, незрозуміло, як це могло статися. Зараз ми все прекрасно розуміємо.

Жорстокість російської армії, яку вони проявили в Ірпені, Бучі - це геноцид українського народу.

Бачив багато знімків зруйнованих будинків. Але наживо я цього не бачив, сьогодні я приїхав сюди в перший раз. Першою мені подзвонила моя мама. Вона чула дуже сильний удар біля того місця, де вона живе. Була пошкоджена радіостанція. Я намагався постійно спілкуватися. Це було важко.

Чи була новина, яка мене накрила? Дуже багато. Але мене більше всього накрило після того, коли звільнили Бучу, Гостомель і почали виходити факти тих звірячих дій російської армії. Згвалтування, вбивства - це, звичайно, просто привело в шок весь світ", - наводить слова Шевченка ПРОФУТБОЛ Digital.

Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Шевченко спільно з 1+1 media запускають проект "Спортивний фронт". Метою проекту є блокування російських команд і бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну або не озвучили свою позицію.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже більше трьох місяців.

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