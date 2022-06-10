45-річний тренер заявив, що Україні досі необхідна підтримка західних країн.

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко висловився про важливість донесення інформації про війну в Україні за кордоном, щоб країна продовжувала отримувати підтримку.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" 45-річний тренер зазначив, що світова преса починає рідше виносити заголовки про Україну на перші шпальти.

"Сьогодні обов'язково потрібен фандрайзинг, тому що пройшло вже більше трьох місяців, і ви прекрасно розумієте, що ця хвиля починає потихеньку йти. Тому дуже важливо говорити, робити заходи, підтримувати постійно в точці кипіння, розуміння, що війна в Україні не закінчилася, що в країні дуже важке становище, і люди повинні обов'язково допомагати.

Заголовки в газетах про Україну поступово зникають, тому дуже важливо підтримувати цю лінію, цю точку кипіння і розуміння того, що війна триває. Нам потрібна підтримка. Без неї буде дуже важко", - сказав Шевченко.

Додамо, що напередодні Андрій Шевченко побував на благодійному вечері-аукціоні в Лондоні для збору коштів на відновлення України. За його словами, було зібрано близько мільйона доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором платформи United24.

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