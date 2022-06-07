Легенда українського футболу попросив підтримати Харків.

Зірка українського футболу Андрій Шевченко звернувся до європейського спортивного співтовариства з проханням допомогти у відновленні інфраструктури Харкова, зруйнованої російськими ракетами.

Минулого тижня навчально-тренувальний центр "Металіста 1925" у Високому на Харківщині зазнав руйнування в результаті ракетного удару з боку російського Бєлгорода.

Щоб допомогти клубу УПЛ у відновленні знищеної окупантами інфраструктури, колишній головний тренер збірної України на своїй сторінці в Facebook звернувся до спортивної спільноти Європи.

"Кожен день я прокидаюся з болем. Моя дорога Україна понад 100 днів страждає. При цьому гордо, з гідністю воїнів світла, воїнів добра б'ється за право жити. Жити в одній родині вільних і гордих країн, об'єднаних одним великим Європейським союзом.

Я чудово пам'ятаю, як моя країна разом з Польщею приймала матчі Євро-2012. Це було неймовірне свято для мого народу. Всі мої друзі часто згадують гостинність українців. Збірна Нідерландів готувалася до матчів на тренувальній базі в селищі Високому під Харковом. Кілька днів тому ця база була зруйнована після ракетного удару з території РФ. Методично знищується регіон, інфраструктурні об'єкти, житлові масиви і ось настала черга спортивних об'єктів.

Хочу підтримати Харків, хочу підтримати харківських уболівальників! У вас намагаються вкрасти майбутнє, як і у всієї нашої країни, але цього не буде, ніколи не буде. Ми, українці вистоїмо разом і побудуємо прекрасне європейське майбутнє! Звертаюся до всієї спортивної спільноти Європи, клубів усіх європейських ліг - давайте підтримаємо харківський футбол і допоможемо! Упевнений, спільними зусиллями нам під силу зробити неможливе!", - написав Шевченко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже три місяці.

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