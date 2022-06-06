Андрій Шевченко підтримав футболістів збірної України.

Легендарний футболіст і колишній наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував результат матчу фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022, в якому наша національна команда протистояла збірній Уельсу.

На своїй сторінці в Instagram Шевченко опублікував зворушливий пост, в якому висловив слова підтримки українським футболістам.

"З високо піднятою головою і неймовірною гордістю! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками!

Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!", - написав Шевченко.

Нагадаємо, 5 червня, у фіналі відбору на ЧС-2022 збірна України мінімально програла Уельсу. Результат зустрічі вирішив єдиний гол, який забив Андрій Ярмоленко у власні ворота.

Таким чином збірна Уельсу зіграє на мундіалі в Катарі. Валлійці потрапили до групи В з Англією, США та Іраном.

Чемпіона світу в Катарі буде проходити з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Уельс - Україна: підсумки поєдинку