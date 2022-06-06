Легендарний футболіст і колишній наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував результат матчу фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022, в якому наша національна команда протистояла збірній Уельсу.
На своїй сторінці в Instagram Шевченко опублікував зворушливий пост, в якому висловив слова підтримки українським футболістам.
"З високо піднятою головою і неймовірною гордістю! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками!
Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!", - написав Шевченко.
Нагадаємо, 5 червня, у фіналі відбору на ЧС-2022 збірна України мінімально програла Уельсу. Результат зустрічі вирішив єдиний гол, який забив Андрій Ярмоленко у власні ворота.
Таким чином збірна Уельсу зіграє на мундіалі в Катарі. Валлійці потрапили до групи В з Англією, США та Іраном.
Чемпіона світу в Катарі буде проходити з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
Уельс - Україна: підсумки поєдинку
- Україна була на чемпіонатах світу лише одного разу в історії - в 2006 році.
- Уельс вдруге у своїй історії вийшов у фінальну частину чемпіонату світу з футболу. У перший раз їм це вдалося в 1958 році.
- Українська збірна завдала 24 удари по воротах, з яких 9 – в отвір воріт. Всього було 43 атаки. Господарі завдали 9 ударів, двічі влучили в отвір. Команда провела 28 атак.
- Для Петракова це була дев'ята гра на посаді тренера національної збірної. Вперше він зазнав поразки. До цього було три перемоги і п'ять нічиїх. Також це перша зустріч, в якій Україна не забила гол за Петракова.
- Збірна України ніколи не виходила на мундіаль через стикові матчі. Це вже вп'яте у своїй історії Україна не може подолати сито плей-офф відбору до ЧС.