Андрій Ярмоленко забив у власні ворота.

Збірна України поступилася Уельсу з рахунком 0:1 у фіналі відбору на ЧС-2022.

У першому таймі українці виглядали більш гостро, створили більше гольових моментів, зокрема Роман Яремчук змарнував чудову нагоду, коли вибіг віч-на-віч з воротарем суперника й пробив йому у руки. Також Руслан Малиновський та Олександр Зінченко перевіряли голкіпера Уельсу потужними дальніми ударами, але Вейн Хеннессі переводив м'яча на кутовий.

На 34-й хвилині Уельс заробив право на штрафний удар. Гарет Бейл навісив, а Андрій Ярмоленко ненароком підставив голову й зрізав м'яча у власні ворота. Автогол після дуже прикрого рикошету.

В другому таймі гравець Уельсу Джонсон влучив у стійку воріт, а також шалені моменти не реалізували Ремзі та Бейл. Україна відповіла штурмом воріт: Артем Довбик не забив після навісу Віталія Миколенка, Віктор Циганков та Ярмоленко теж пробивали вище воріт.

У підсумку 1:0 на користь Уельсу.

Уельс – Україна – 1:0

Гол: Ярмоленко (34, автогол)

Уельс: Хеннессі, Н.Уільямс, Родон, Б.Девіс (Норрінгтон-Девіс, 90+3), К.Робертс, Джеймс (Джонсон, 71), Аллен, Ремзі, Ампаду, Бейл (Уілсон, 83), Мур

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Степаненко (Сидорчук, 70), Циганков (Мудрик, 77), Зінченко, Маліновський (Шапаренко, 70), Ярмоленко, Яремчук (Довбик, 77)

Матч пройшов в столиці Уельсу на стадіоні "Кардіфф Сіті".

Уельс - Україна: підсумки поєдинку

Україна була на чемпіонатах світу лише одного разу в історії - у 2006 році.

Уельс вдруге у своїй історії вийшов до фінальної частини чемпіонату світу з футболу. Вперше їм це вдалося у 1958 році.

Українська збірна завдала 24 удари по воротах, з яких 9 – в отвір воріт. Всього було 43 атаки. Господарі мали 9 ударів, двічі потрапили в отвір. Команда провела 28 атак.

Для Петракова це була 9-а гра на посту тренера національної збірної. Вперше він зазнав поразки. До цього було три перемоги та п'ять нічиїх. Також це перша зустріч, в якій Україна не забила гол при Петракові.

Збірна України ніколи не виходила на мундіаль через стикові матчі. Це вже вп'яте у своїй історії Україна не може подолати сито плей-оф до ЧС.

У наступному матчі Україна 8 червня зіграє проти Ірландії в рамках нового сезону Ліги націй.