Андрій Шевченко вірить в успіх збірної України в грі проти Шотландії.

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу нашої національної команди з Шотландією в рамках плей-офф відбору на ЧС-2022.

Легендарний екс-футболіст підкреслив, що цей поєдинок дуже важливий для України.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шотландія - Україна

"Матч у Шотландії - це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України. Мотивація неймовірна.

Слід відкласти результат і зосередитися на грі. Нам потрібно грати для вболівальників, для всієї України, для тих, хто вдома, для тих, хто захищає країну, для тих, хто покинув країну. Знаю, що стадіон буде переповнений. Шотландці та українці вболіватимуть за свої збірні.

Я вірю, що ми можемо перемогти, а потім обіграти Уельс і вийти на чемпіонат світу. Гравці знають, що їм потрібно робити. Немає необхідності впливати на футболістів, щось їм говорити. Вони досвідчені гравці і прекрасно все розуміють", - наводить слова Шевченка BBC.

Нагадаємо, в середу, 1 червня, національна збірна України з футболу на виїзді зіграє проти збірної Шотландії поєдинок плей-офф відбору на ЧС-2022. Гра пройде на стадіоні "Хемпден Парк" в місті Глазго.

Переможець цього поєдинку зустрінеться зі збірною Уельсу, де визначиться ще один учасник чемпіонату світу-2022.

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