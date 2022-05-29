Збірній України потрібно обіграти Шотландію і Уельс, щоб потрапити на ЧС-2022 в Катарі.

У середу, 1 червня, національна збірна України з футболу на виїзді зіграє проти збірної Шотландії поєдинок плей-офф відбору на ЧС-2022.

Гра пройде на стадіоні "Хемпден Парк" в місті Глазго.

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У рамках підготовки до майбутньої зустрічі з шотландцями і матчів Ліги націй підопічні Олександра Петракова провели три спаринги, перемігши німецьку "Боруссію" з Менхенгладбаха (2:1) і італійський "Емполі" (3:1), а також зігравши внічию з хорватською "Рієкою" (1:1).

Збірна України планувала ще спаринг проти збірної ДР Конго, але в останній момент африканці відмовилися від проведення матчу. Натомість національна команда провела двосторонню гру, що завершилася внічию - 1:1 (точними ударами відзначилися Роман Яремчук та Артем Довбик з пенальті).

Що стосується особистих зустрічей, то тут у команд паритет - по одній перемозі. Шотландія і Україна зустрічалися на рівні збірних тільки у відбірковому турнірі Євро-2008. У жовтні 2006-го в Києві "синьо-жовті" перемогли з рахунком 2:0, а через рік шотландці взяли реванш в Глазго - 3:1.

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На території України матч транслюватимуть телеканали "Індиго TV", а також "Футбол 1", платформа oll.tv і YouTube-канал Української Асоціації футболу.

Нагадаємо, що спочатку ця зустріч мала відбутися 24 березня, проте її перенесли через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів. Переможець матчу у фіналі кваліфікації 5 червня в Кардіффі зіграє проти команди Уельсу.

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