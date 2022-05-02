1 червня українська збірна зіграє в Глазго проти Шотландії.

Першого червня 2022 року національна збірна України з футболу на виїзді зіграє проти Шотландії. Гра відбудеться о 21:45 в місті Глазго (в тому самому, де Україна обіграла Швецію на Євро-2020).

Букмекери віддають невелику перевагу збірній Шотландії. На перемогу британців в основний час коефіцієнт 2,28, а на Україну - 3,35. Нічия оцінюється в 3,15. Оскільки це протистояння одноматчеве, то в разі нічиєї будуть овертайми. На те, що саме Україна вийде у фінал відбору, можна поставити з коефіцієнтом 2,25, а на Шотландію - 1,65.

Якщо "жовто-сині" подолають Шотландію, то 5 червня у фіналі будуть боротися за путівку до Катару з командою Уельсу. Поєдинок проти Шотландії мав пройти ще 24 березня, але через війну гру перенесли на перший день літа.

11 травня наша збірна зіграє з менхенгладбаською "Боруссією" в Німеччині - це спаринг в рамках підготовки до матчу проти шотландців. Взагалі за травень збірна України проведе кілька товариських зустрічей, суперники і дати будуть відомі пізніше. Наразі команда Олександра Петракова базується у Словенії, де розпочала навчально-тренувальний збір.

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