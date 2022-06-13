Метою проекту є блокування російських команд і бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну або не озвучили свою позицію.

Легенда світового футболу і колишній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко спільно з 1+1 media запускають проект "Спортивний фронт".

Це масштабна комунікаційна кампанія, а також серія ініціатив, відеороликів та акцій, покликаних привернути увагу міжнародної спортивної спільноти до війни в Україні. Мета кампанії - блокування російських збірних і команд, бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну або не озвучили свою позицію, і всебічна підтримка українського спорту.

"Через війну в Україні всі стадіони замовкли. Тишу розірвали російські обстріли, вибухи російських ракет і російських фосфорних бомб. Тишу розірвали крики українських жінок і сльози українських дітей. Більшість російських спортсменів замовкли. Це мовчання і далі вбиває українців.

Українські стадіони замовкли. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд поки триває війна в Україні.

Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже понад три місяці.

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