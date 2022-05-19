Знаменитий футболіст зізнався, що був дуже радий повернутися в Україну.

Легендарний екс-футболіст Андрій Шевченко, який напередодні був представлений амбасадором запущеної з ініціативи Володимира Зеленського фандрейзингової платформи UNITED24, розповів про свої емоції після приїзду до Києва і про зустріч з Президентом України.

В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1" Шевченко зізнався, що зустріч з главою держави була дуже теплою.

"Для мене це велика честь і гордість, що я став першим амбасадором, можна сказати послом UNITED24 і побачити президента з початку війни - це була дуже сильна емоція. Все, що зробив Зеленський для країни, як він вистояв і зумів нас об'єднати, дуже важливо, це був сильний момент зустрічі", - сказав футболіст.

Андрій Шевченко вперше відвідав Київ з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українець зізнався, що йому дуже захотілося прогулятися по столиці пішки. Особливим футболіст назвав момент ще на вокзалі, коли він на пероні побачив поїзд до Харкова.

"Ми прибули, а з сусіднього перону відходив поїзд з Києва до Харкова. І я побачив напівзаповнені вагони і зрозумів, що люди починають повертатися. Життя починає повертатися в Україну. У нас є віра в перемогу. Для мене це був важливий момент і показник, що ми обов'язково переможемо. І буде в Україні все добре. На вокзалі мене багато хто впізнав. Я так хотів усіх обійняти, був дуже радий поверненню", - зазначив Шевченко.

Додамо, що 23 травня в Мілані Андрій Шевченко повернеться на поле в якості футболіста під час матчу Героїв Інтеграції.

У цьому матчі легендарні футболісти з усього світу вийдуть на поле, щоб зібрати кошти для підтримки протидії будь-яким видам дискримінації та для забезпечення потреб українських переселенців, які вимушено залишили свої домівки через війну РФ проти України.

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