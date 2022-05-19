Український фахівець розповів, що світова спільнота засуджує вторгнення РФ в Україну.

Легендарний у минулому футболіст і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підтримку українського народу з боку іноземних футболістів і клубів.

На думку Шевченка, найбільшу активність у підтримці України в боротьбі проти агресії Росії проявляє капітан збірної Польщі Роберт Левандовскі.

"Європейські країни, включаючи світову спільноту підтримують Україну, але є країни, які приймають нейтральну позицію. Весь світ засуджує війну, яку розв'язала Російська Федерація проти нашого народу. У нас є підтримка. З тими людьми, з якими я спілкуюся-дуже велика аудиторія. Вони дуже підтримують Україну.

Хто надав найбільшу підтримку? Я вважаю, що це Роберт Левандовскі, капітан збірної Польщі. Він дуже багато зробив.

В Англії на рівні Прем'єр-ліги є підтримка команд, в Італії теж. Кожна команда завжди перед грою робить пости, робить фотографії "Зупиніть війну". Тут є певна кампанія, яка сьогодні йде на те, щоб зупинити війну і допомогти Україні", - наводить слова Шевченка Tribuna.com.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.

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