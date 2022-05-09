Легендарний український футболіст та колишній тренер збірної України Андрій Шевченко ледве стримав емоції, даючи інтерв'ю італійському каналу Mediaset.
В очах Шевченка почали з'являтися сльози, коли він розповідав про війну в Україні.
Раніше "Шева" закупив велику партію медикаментів для потреб українців на загальну суму 400 000 євро. Також екс-тренер "Дженоа" розповідав, що багато разів плакав після початку війни та відчував стрес. Він пообіцяв не повертатися до тренерської діяльності, поки в Україні не настане мир.
"Наразі я зосереджений лише на проектах допомоги своїй країні", - сказав Шевченко.
Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв теж через сльози не зміг завершити прес-конференцію в Румунії.
Нещодавно друг та партнер Шевченка по "Динамо" Сергій Ребров зізнався, що перейшов на українську мову у спілкуванні.