Легендарний екс-футболіст активно допомагає українським біженцям.

Легендарний у минулому футболіст "Мілана" Андрій Шевченко розповів про свою ініціативу для допомоги українським дітям-біженцям в Італії.

Шевченко зізнався, що допомагає йому в цій ініціативі мер Мілана. Також екс-тренер "Дженоа" розповів, що дуже багато допомагають біженцям півзахисник "Аталанти" і збірної України Руслан Малиновський і його дружина Роксана.

"Ми зараз готуємо з мером Мілана програму прийому дітей в цьому місті, їх розміщення. Це буде стосуватися всіх категорій - дітей з батьками, з мамою або без неї. І в той же час, це вже повинна бути певна допомога і з боку шкіл. Вся ця програма готується, і вона буде представлена на наступному тижні.

Це стосується Мілана, але я постійно на зв'язку з послом і з консулом. Також цим займаються і в Римі, Вероні, і Бергамо. Я знаю, що Руслан Малиновський разом з дружиною дуже багато робить. Сьогодні весь світ об'єднався навколо цієї проблеми. Кожен намагається і робить все, щоб допомогти", - сказав Шевченко в інтерв'ю "Українській правді".

Додамо, що з початку війни легенда українського футболу Андрій Шевченко не стоїть осторонь і активно допомагає співвітчизникам. Він виходив на мітинги на підтримку України в Лондоні, розповідав в ефірі італійського телебачення про злочинні і нелюдські дії російсько-фашистських загарбників, а також прихистив кілька дітей-біженців з України у себе вдома.

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