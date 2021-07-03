Збірна України не змогла пробитися до півфіналу чемпіонату Європи.

Збірна України покинула Євро-2020, поступившись в 1/4 фіналу головному фавориту турніру - збірній Англії.

Андрій Шевченко вирішив зіграти проти англійців з трьома центральними захисниками. Водночас до заявки на матч через м'язове перенапруження не потрапив Руслан Малиновський.

Матч розпочався для української збірної найгіршим чином - вже на 4-й хвилині Рахім Стерлінг віддав проникаючий пас на Гаррі Кейна, і форвард проткнув м'яч повз Георгія Бущана.

У середині тайму травму отримав Сергій Кривцов, і Шевченко випустив замість нього Віктора Циганкова, підсиливши атаку і перебудувавши гру команди.

Загалом гра в першому таймі була досить рівною. В України найкращий момент був у Романа Яремчука, який протягнув м'яч у штрафну, але не пробив Джордана Пікфорда. Водночас Бущан зреагував на небезпечний удар Деклана Райса.

Читайте такожУкраїна - Англія: відео голів

Але другий тайм також почався для України з пропущеного голу - Гаррі Магуайр забив головою після подачі кутового. А незабаром "жовто-сині" пропустили ще раз - Люк Шоу оформив другий асист, а Гаррі Кейн зробив дубль ударом головою.

На цьому гра по суті була закінчена, але Англія забила ще - і знову після стандарту, і знову з другого поверху. Цього разу забив Джордан Хендерсон, причому свій дебютний гол за збірну.

Українці не змогли забити гол престижу. Найближче до цього був Євген Макаренко, але Пікфорд зреагував на його дальній удар.

Україна - Англія - 0:4

Гол: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов (Циганков, 35), Матвієнко, Миколенко, Сидорчук (Макаренко, 64), Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Тріпп'єр, 65), Райс (Хендерсон, 57), Філіппс (Беллінгем, 65), Маунт, Санчо, Кейн (Калверт-Льюін, 73), Стерлінг (Рашфорд, 65)

Відеоогляд матчу

Фотогалерея матчу

Україна - Англія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зіграє зі збірною Данії, яка пройшла Чехію.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід до 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар