Українець підписав контракт з новим клубом до 2024 року.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко зайняв пост головного тренера італійського клубу "Дженоа".

45-річний фахівець уклав договір з "грифонами" до 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Колишнім місцем роботи Андрія Шевченка була національна збірна України, яку він очолював у період з 2016 по 2021-й рік. Команда під його керівництвом вийшла до чвертьфіналу Євро-2020.

Читайте такожПомер батько екс-тренера збірної УкраїниВідзначимо, що після 12-ти зіграних турів поточного сезону чемпіонату Італії "Дженоа" займає 18-е місце в турнірній таблиці. Єдину перемогу в сезоні "грифони" здобули ще у вересні.

Раніше УНІАН повідомляв, що до тренерського штабу Шевченка "Дженоа" увійдуть Мауро Тассотті і Луїджі Ночентіні.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

Автор: Володимир Медяник