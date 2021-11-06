Андрій Шевченко незабаром може очолити "Дженоа".

Клуб італійської Серії А "Дженоа" звільнив Давіде Баллардіні з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє прес-служба клубу в Twitter.

Баллардіні очолював "Дженоа" з грудня 2020 року. У минулому сезоні під його керівництвом команда покинула зону вильоту і в підсумку зайняла 11-е місце. Але в поточному чемпіонаті "Дженоа" після 12 турів йде на відстані одного очка від зони вильоту.

За інформацією авторитетних італійських журналістів, новим головним тренером "Дженоа" має стати Андрій Шевченко.

Читайте також"Ласкаво просимо додому": Барселона оголосила про призначення нового тренера

Нагадаємо, Шевченко перебуває без роботи після того, як 1 серпня несподівано покинув збірну України. "Жовто-синіх" тренер вивів до чвертьфіналу Євро-2020.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

Автор: Антон Дудар