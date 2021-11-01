Златан Ібрагімович / фото REUTERS

В рамках 11-го туру чемпіонату Італії "Мілан" на виїзді здолав "Рому" з рахунком 2:1.

Відкрив рахунок у матчі 40-річний шведський нападник Златан Ібрагімович, який забив прямим ударом зі штрафного. Зірковий бомбардир зненацька вразив воротарський кут, де Руй Патрісіу виявився безсилим.

В другому таймі Златан заробив пенальті, яке реалізував Франк Кессьє.

Для Ібрагімовича цей гол став 150-м в Серії А та 400-м загалом, забитим у національних чемпіонатах. Окрім Італії, де Златан також захищав кольори "Ювентуса" та "Інтера", він грав ще й у Швеції за "Мальме", в Нідерландах за "Аякс", в Іспанії за "Барселону", в Англії за "Манчестер Юнайтед", у Франції за "Парі Сен-Жермен" та в США за "Лос-Анджелес Гелексі".

"Рома" - "Мілан" 1:2

Голи: Ель-Шаараві, 90+3 - Ібрагімович, 25, Кессьє, 57 (з пенальті)

Відео голу Златана зі штрафного

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Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"

Автор: Артем Будрін