Шведський форвард допоміг "Мілану" обіграти "Рому".

В рамках 11-го туру чемпіонату Італії "Мілан" на виїзді здолав "Рому" з рахунком 2:1.

Відкрив рахунок у матчі 40-річний шведський нападник Златан Ібрагімович, який забив прямим ударом зі штрафного. Зірковий бомбардир зненацька вразив воротарський кут, де Руй Патрісіу виявився безсилим.

В другому таймі Златан заробив пенальті, яке реалізував Франк Кессьє.

Для Ібрагімовича цей гол став 150-м в Серії А та 400-м загалом, забитим у національних чемпіонатах. Окрім Італії, де Златан також захищав кольори "Ювентуса" та "Інтера", він грав ще й у Швеції за "Мальме", в Нідерландах за "Аякс", в Іспанії за "Барселону", в Англії за "Манчестер Юнайтед", у Франції за "Парі Сен-Жермен" та в США за "Лос-Анджелес Гелексі".

"Рома" - "Мілан" 1:2

Голи: Ель-Шаараві, 90+3 - Ібрагімович, 25, Кессьє, 57 (з пенальті)

Відео голу Златана зі штрафного

Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"

Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.

У минулому сезоні Златан забив 15 голів у 19 матчах Серії А, а також 1 гол у 6 поєдинках Ліги Європи та 1 гол у двох іграх Кубка Італії.

У сезоні 2020/2021 Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.

Влітку Златан продовжив контракт з "Міланом" до 2022 року.

Автор: Артем Будрін