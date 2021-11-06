Екс-тренер збірної України близький до призначення в "Дженоа".

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко близький до того, щоб почати роботу в клубі італійської Серії А "Дженоа".

Як повідомляє сайт авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо, переговори знаходяться на фінальній стадії, а про призначення Шевченка на посаду головного тренера "Дженоа" може бути оголошено вже в найближчі кілька годин.

Ще один журналіст Ніколо Скіра в Twitter інформує про те, що Шевченко підпише контракт до літа 2023 року з опцією продовження ще на один сезон.

Український фахівець буде заробляти в клубі 1,8 мільйона євро без урахування бонусів.

Читайте такожВ УАФ пояснили, чому Шевченко не займе нову посаду в їхній організації

До тренерського штабу Шевченка увійдуть Мауро Тассотті та Андреа Малдера, які допомагали йому і в збірній України.

"Дженоа": що відомо про клуб

На цю мить "Дженоа" очолює Давіде Баллардіні, але незабаром клуб оголосить про припинення співпраці з ним.

У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" займає 15-е місце, лише на 1 очко випереджаючи найближчу команду із зони вильоту.

"Дженоа" - один з найстаріших клубів країни та дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

"Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

Відхід Андрія Шевченка зі збірної України

1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення

Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.

Пізніше Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено: "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ, за його словами, з невідомої причини не стала продовжувати угоду.

Асистент Шевченка Мауро Тассотті заявив, що не розуміє, чому УАФ не продовжила контракт.

В УАФ, в свою чергу, повідомили, що планували продовжити контракт з Шевченком, однак зустріч сторін не відбулася.

Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Його найкращими досягненнями став вихід команди на Євро-2020 з першого місця в групі, а також вихід до чвертьфіналу на чемпіонаті Європи, який відбувся влітку 2021 року.

Автор: Антон Дудар