Андрій Шевченко з дітьми / фото instagram.com/andriyshevchenko
29 жовтня старшому синові екс-тренера збірної України Андрія Шевченка Джордану виповнилося 17 років.
Шевченко привітав сина на своїй сторінці в Instagram.
"Не можемо повірити, що тобі 17! З днем народження, Джордан! Ми любимо тебе дуже сильно!",- написав Шевченко.
Також він прикріпив кілька фотографій - в тому числі, фото новонародженого Джордана, на якому також можна побачити дружину футболіста Крістен Пазік, а також фото з сином, зроблене в наші дні.
фото instagram.com/andriyshevchenko
фото instagram.com/andriyshevchenko
Андрій Шевченко: сім'я
- Легенда українського футболу Шевченко разом з дружиною Крістен Пазік виховують чотирьох дітей.
- Джордану Шевченку - 17 років, Крістіану в листопаді виповниться 15, Олександру - 9 років, а Райдеру-Габріелю - 7.