Андрій Шевченко привітав сина з днем народження.

29 жовтня старшому синові екс-тренера збірної України Андрія Шевченка Джордану виповнилося 17 років.

Шевченко привітав сина на своїй сторінці в Instagram.

"Не можемо повірити, що тобі 17! З днем народження, Джордан! Ми любимо тебе дуже сильно!",- написав Шевченко.

Також він прикріпив кілька фотографій - в тому числі, фото новонародженого Джордана, на якому також можна побачити дружину футболіста Крістен Пазік, а також фото з сином, зроблене в наші дні.

Андрій Шевченко: сім'я

Легенда українського футболу Шевченко разом з дружиною Крістен Пазік виховують чотирьох дітей.

Джордану Шевченку - 17 років, Крістіану в листопаді виповниться 15, Олександру - 9 років, а Райдеру-Габріелю - 7.

Автор: Антон Дудар